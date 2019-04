KVO-fan schopt agent in gezicht na match tegen Marseille JHM

09 april 2019

Een 39-jarige man uit Ichtegem liet zich niet zien op de rechtbank in Brugge waar de man terechtstaat wegens geweld aan de politie. Op 4 augustus 2017 werden die opgeroepen om richting het stadion van KV Oostende te gaan waar er een vechtpartij aan de gang was. KV Oostende had de avond voordien in de Europa League 0-0 gelijkgespeeld tegen Olympique Marseille. Van de vechtpartij was niets meer te merken maar supporter K.P. bleek er wel nog te zijn. Hij keerde zich meteen tegen de politie en was verbaal erg agressief. Toen er versterking kwam deelde de man zelfs een schop uit in het gezicht van een van de agenten. Hij werd eerder al tweemaal veroordeeld voor geweldfeiten en riskeert nu 10 maanden cel. Vonnis op 14 mei.