KVO droomt van nieuw ‘business center’: nieuwe tribune met kantoren en vergaderzalen

Timmy Van Assche

04 april 2019

19u50 1 Oostende KV Oostende hoopt om binnen een tweetal jaar een nieuw ‘businesscenter’ te laten verrijzen in de Versluys Arena. De huidige ‘business lounge’ en D-tribune zouden hierbij plaats maken voor een nieuwe tribune met vergader- en ontmoetingszalen, kantoren, en ‘co-working spaces’. De club zoekt hiervoor een externe investeerder.

“Volgend seizoen spelen we ons zevende jaar in de hoogste voetbalklasse”, vertelt algemeen directeur Patrick Orlans. “Op hele lange termijn heeft KVO nood aan extra investeerders. Oostende heeft nood aan nieuwe infrastructuur voor bedrijven en wij kunnen de locatie aanbieden. Daarom zitten we momenteel in de denkfase van een nieuw B2B-center, tegenover de in 2016 gerenoveerde hoofdtribune. Let op: het is de bedoeling dat KVO hier niet zelf in investeert, maar dat een externe partner dat doet. Om zo’n project te realiseren heb je al snel twee zomers nodig.”

Hoeveel dit nieuwe centrum kost, is nog niet bekend. Maar de bouwkost zou minder moeten bedragen dan de 18 miljoen van de nieuwe A- en B-tribune drie jaar terug. De volledige overkant, de huidige lounge en D-tribune, zouden dus wel volledig vervangen worden. Uit een eerste visual van architectenbureau Bontinck valt het ontwerp van de nieuwe tribune wel te rijmen met de huidige A- en B-tribune: een licht buigend dak. “De kans dat het project er effectief komt, schat ik op zeventig procent – en da’s al veel”, knipoogt een optimistische Orlans.

Nieuw jeugdcomplex

KVO maakt ook werk van haar jeugdwerking en wil jonge spelers ook beter omkaderen. “De gesprekken met de stad Oostende zitten daaromtrent in een finale fase en we hopen dat dit gebouw in sportpark De Schorre er staat in 2020", vervolgt Orlans. “In augustus willen we ook ons nieuw oefencomplex openen.”