KVO bestelt sexy kleedjes voor hostessen 'BUNNIES' SIEREN ZOMERCOLLECTIE VAN MODEMERK COCO MIO JOYCE MESDAG PETER LANSSENS

25 januari 2018

02u29 0 Oostende Het Belgische modemerk Coco Mio lanceert een exclusieve zomercollectie met kledij waarop bunnies staan, met een vette knipoog naar Playboy. De lijn is van de hand van ontwerpster Dominique Maes uit Oostende en kunstenares Tine Vandamme uit Kortrijk. KV Oostende plaatste al een bestelling voor de hostessen van de club.

Wie zin heeft in kledij waarop je in felle kleuren, maar ook subtiel, bunnies in een sexy konijnenpakje ziet, kan de nieuwe zomercollectie van Coco Mio eens uitproberen.





"De eerste reacties zijn positief, vrouwen willen het zeker dragen", zegt ontwerpster Dominique Maes (49). "Je ziet er de kontjes van de bunnies op staan. Het is dus prikkelend en speels, maar zeker niet ordinair, laat staan dat er naakt mee gemoeid is. De stof is Italiaans, uitgewerkt in katoen. Het is heel licht en aangenaam om te dragen, tot en met maat 46 om zo ook modieus te zijn voor de iets meer volslanke dames", zegt Dominique. "Ik vind het vrouwelijk en elegant en niet te prijzig", vindt model Shanou Recoulès (26) uit Middelkerke. Er zijn twee kleedjes van 189 en 259 euro, twee bloesjes van rond de 170 euro, twee t-shirts van 69 euro en een topje van 59 euro. De oplage is beperkt met slechts enkele honderden exemplaren.





Kleedjes in clubkleuren

De bunnies zijn ook KV Oostende niet ontgaan. De eersteklasser plaatste een bestelling voor kleedjes en t-shirts met telkens drie bunnies op, in de clubkleuren groen, rood en geel.





"Ik ben KVO-fan en geef ieder seizoen een modeshow in de Versluys Arena, ze kennen mij daar", glimlacht Dominique Maes. "De bestelling komt er onder impuls van commercieel directeur Patrick Orlans. Hostessen dragen de kledij in KVO-kleuren in het stadion, vanaf deze zomer."





Positiviteit

De bunnies zijn gebaseerd op schilderijen van kunstenares Tine Vandamme (40) uit Kortrijk.





"Haar werk is kleurrijk en intensief, ik word er blij van", zegt Dominique Maes. "Ik kocht al vijftien schilderijen van haar en ben tevreden dat haar werk nu ook op mijn kledij staat. Het is de start van een fijne samenwerking. Vanaf nu breng ik iedere zomer een speciale print naar buiten, samen met Tine", verzekert Dominique. "Modemerk Coco Mio is een fantastisch medium om mijn boodschap 'permanently positive' door te geven, want ik wil met mijn werken positiviteit uitdragen", vertelt Tine Vandamme. "Het is leuk om zien dat mensen nu met mijn creaties rondlopen. Het kan voor mij een springplank zijn, nu ik door deze samenwerking een ruimer publiek bereik", aldus Tine Vandamme.





Wie wil ontdekken in welke winkels de bunnies-lijn verkocht wordt: kan terecht op www.coco-mio.be terecht. Wie beeldend kunstenares Tine Vandamme beter wil leren kennen: www.tinevandamme.com.