KV Oostende treurt: voormalig ondervoorzitter Peter Verdonck (61) overleden Timmy Van Assche

24 maart 2019

16u59 0 Oostende Voetbalclub KV Oostende meldt het overlijden van voormalig bestuurslid, ondervoorzitter en aandeelhouder Peter Verdonck. Hij werd amper 61 jaar. “We verliezen een icoon”, meldt de club. Verdonck maakte jarenlang deel uit van de beheerraad van KVO onder het bewind van oud-voorzitters Eddy Vergeylen en Yves Lejaeghere.

Achter de schermen was hij lange tijd één van de dragende krachten van de club. “Ik ben iemand die de aandacht niet opzoekt. Ik doe dit werk uit liefde voor de club en omdat ik mij thuis voel op KVO”, zo vertelde hij in 2013, enkele weken vooraleer de club de titel pakte in tweede klasse. Peter Verdonck was toen ondervoorzitter en gerechtigd correspondent.

Verdonck is zo goed als zijn hele leven verbonden geweest aan het voetbal in Oostende. Als kind was hij al verknocht aan AS Oostende. “Om de veertien dagen wandelde hij van de ouderlijke woonst aan het Mac Leodplein naar het toenmalige Albertpark om er zijn helden aan te moedigen. Na de fusie bleef hij supporter van KVO en na enkele jaren trad hij als 28-jarige al toe tot de beheerraad”, stelt de club. “KVO was dan ook op zoek naar jonge figuren die zich neutraal konden opstellen. Hoewel ik zelf ASO-fan was, had ik mij verzoend met de fusie en kon ik de zaken nuchter bekijken”, liet Peter optekenen. “Mijn voornaamste taak bestond er in om de relatie met de supporters te onderhouden. Er waren toen tien fanclubs die gebundeld waren.” Maandelijks vergaderde hij met die mensen op café en zo kwamen er allerhande ideeën boven. Daarnaast stond hij mee in voor de oprichting van een professionele scoutingcel, waardoor onder andere Bjorn Renty werd weggeplukt bij Gold Star Middelkerke.

Toen KVO in 1993 voor het eerst promoveerde naar eerste klasse, zat hij niet meer in de beheerraad, maar wel in de algemene vergadering. Na elf jaar afwezigheid maakte Verdonck in 2004 toch zijn comeback in de beheerraad. Hij bleef er zetelen tot en met het seizoen 2013-2014 en was zelfs ondervoorzitter onder het bewind van Yves Lejaeghere. Na zijn vertrek uit het bestuur woonde Peter Verdonck nog elke thuiswedstrijd bij van KV Oostende. Enkele weken geleden was hij ook nog aanwezig op de jaarlijkse avond van de ‘KVO-vrienden’, een samenkomst van voormalige bestuursleden en medewerkers. “Met Peter Verdonck verliezen we een icoon, een KVO-man pur sang, die veel betekend heeft voor onze club”, treurt de club. Verdonck lag al eventjes in het ziekenhuis.