KV Oostende neemt maatregelen na onvrede tijdens match met Club Brugge

28 januari 2019

18u50 3 Oostende Het bestuur van KV Oostende neemt maatregelen, nadat veel fans zich misnoegd uitlieten over de aanwezigheid van Brugge-supporters in de thuistribunes.

Zondag verloor KV Oostende met 1-2 tegen Club Brugge. Niet het verlies stootte de KVO-fans tegen de borst, wel het feit dat er veel Club-aanhangers in de Oostendse supportersvakken zaten. Vele Bruggelingen juichten uitbundig tussen de Oostendenaars, wat tot veel onvrede en wrevel leidde bij de thuisaanhang. Sommige supporters spreken zelfs van uitdaging en vragen het KVO-bestuur krachtdadig op te treden. “We zijn er ons van bewust dat bij de meeste topwedstrijden bezoekende supporters in onze A-, B- en E-tribune opdagen. We erkennen de situatie en begrijpen de ergernis, vooral als deze bezoekers zich dan ook nog eens uitdagend opstellen tegenover de KVO-fans, die van nature vriendelijk en open-minded zijn. We gaan op zoek naar manieren om dergelijke situaties uit te sluiten.”

“Nooit volledig uit te sluiten”

Na de wedstrijd voerde de politie identificaties uit, op basis van wangedrag dat werd vastgesteld op camerabeelden. Hieruit volgen passende sancties, meldt de club. “Helaas stellen we telkens vast, welke inspanningen we ook doen en na overleg met alle mogelijke betrokken diensten van ticketing tot politie, dat we het kunnen proberen te beperken, maar nooit helemaal kunnen uitsluiten”, meldt de club. De wet laat het de club niet toe om identiteitskaarten te controleren aan de ingang van het stadion of het rijksregisternummer te koppelen aan het abonnement. “Zelfs de meest drastische oplossing - alleen verkopen aan abonneehouders - is nooit sluitend. Vanmiddag moesten we nog vaststellen hoe een ‘KVO-fan’ zijn tickets voor de C-tribune bijna voor de deur van het stadion doorverkocht aan een bezoekende supporter, die eerder werd afgewezen in de fanshop. Supporters of abonneehouders die effectief betrapt worden op doorverkoop van tickets aan bezoekende fans, zullen hierover aangeschreven worden. Hun abonnement wordt ontegensprekelijk ingetrokken. De tickets worden sowieso geblokkeerd voor de komende wedstrijden.”

Aangepaste ticketverkoop, stewards extra ondersteund

En er volgen een reeks maatregelen. Online tickets zijn enkel te koop voor wie de voorbije jaren een abonnement had op KVO. Voor de match tegen Antwerp, zaterdag, is er zelfs helemaal geen onlineverkoop. Voor de bekermatch tegen Gent, woensdag, is er ook geen verkoop aan mensen met postcode 9000 en volgende, tenzij ze een KVO-abonnee hebben. De Gentse en Antwerpse politie gaat ook screenings uitvoeren van namen die bij KVO onbekend zijn en een ticket kochten of probeerden te kopen. “Dankzij deze manier van werken, zijn al veel aanvragen geweigerd. We proberen zeker de B, C en D-tribune altijd te vrijwaren van bezoekende supporters. De A–tribune en bij uitbreiding de E-tribune kunnen wel neutrale en/of bezoekende supporters hebben, omdat daar niet alles door abonneehouders is ingenomen. Sponsors of partners die grote acties voeren en dus beschikken over een aantal tickets per seizoen, krijgen in deze tribunes hun plaatsen. Ook in de VIP is het onvermijdelijk dat bedrijven vaak klanten, leveranciers of relaties uit de regio van de bezoekende ploeg meebrengen.” KVO zal ook stewards er extra op wijzen om kordaat in te grijpen bij het uitdagen van de eigen supporters. De komende wedstrijden zullen ze ondersteund worden door extra veiligheidspersoneel.