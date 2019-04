KV Oostende lanceert abonnementsprijzen en nieuwe campagne: “’t Is mor èèn an de zèè” Timmy Van Assche

05 april 2019

14u03 1 Oostende KV Oostende heeft de prijzen voor een abonnement voor volgend voetbalseizoen aangekondigd. De club zet haar campagne kracht bij met twee opvallende visuals.

Het voetbalseizoen is nog niet ten einde en KVO start al met de ticketverkoop voor de jaargang 2019-2020. Vanaf maandag 15 april kunnen houders van een seizoenskaart hun plekje in het stadion behouden. Deze voorrangsperiode loopt tot en met 12 mei. Abonneehouders die van stoel willen wisselen kunnen dat doen in de zogenaamde ‘verplaatsingsperiode’ van 13 tot en met 19 mei. De vrije abonnementenverkoop start op 20 mei. Nieuwe houders kunnen dan zowel online als in de fanshop een seizoenkaart kopen. Voor een pas in de befaamde C-tribune betalen volwassenen en senioren 179 euro, studenten 109 euro en min-16-jarigen 79 euro, tijdens de voorverkoop. In de D-tribune tel je respectievelijk 229 euro, 209 euro, 129 euro of 79 euro. Prijzen in de B-tribune starten vanaf 229 euro voor volwassenen, 209 euro voor senioren, 129 euro voor studenten en 79 euro voor min-16-jarigen.

Goedkoopste abonnementen

“We blijven de goedkoopste abonnementen aanbieden van eerste klasse. De prijzen gaan niet omhoog”, stelt algemeen directeur Patrick Orlans. De 30 euro cashback voor het niet-halen van play-off 1 is er niet meer. “Dit seizoen tellen we 3.500 abonnees en lokken we gemiddeld 5.800 toeschouwers. Dat zijn goeie cijfers. Sterker nog: in vergelijking met het seizoen waarin we Europees voetbal speelden, hebben we weliswaar tien procent minder abonnees, maar wel twintig procent méér seizoenkaarthouders dan het jaar daarvoor.” Om haar campagne bij de fans kracht bij de zetten, lanceert de club een visual met de slogan “’t Is mor èèn an de zèè”, een vette knipoog naar het supporterslied van de lokale band Klein Komitee. Naar de zakenpartners presenteert KVO zich als “echt gewoon, gewoon echt”. Alle info: http://www.kvo.be.