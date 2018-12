KV Oostende broedt op nieuwe promocampagne voor bekeravontuur Timmy Van Assche

20 december 2018

13u33 0 Oostende Aan de kust dromen de voetbalfans volop van een nieuwe bekersensatie, maar in de halve finales wacht met AA Gent een zware dobber. Achter de schermen smeedt de club alvast plannen voor een leuke bekercampagne.

Akkoord, het is nog ‘maar’ de halve finale, maar in deze magische tijden van het jaareinde mag er al eens gedroomd worden. De KVO-fans kruisen al de vingers voor een nieuw hoogtepunt in de clubgeschiedenis. Twee bekeredities geleden, in 2017, schopte KVO het tot in de finale van de beker. Nu staat de kustploeg opnieuw in de halve finales en wenkt een nieuwe finale op de Brusselse Heizel. In de halve finale, die in twee matchen wordt beslist, staat Oostende tegenover AA Gent. “Een absolute topmatch”, vertelt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Het is veel te vroeg om te spreken over de finale, want Gent behoort toch tot de top in België. Maar het is niet verboden om eens te dromen, natuurlijk.” KVO beschikt achter de schermen over een uitstekend communicatie- en promoteam. Denk maar aan de prima campagnes in aanloop naar de bekerfinale 2017 en het daaropvolgende Europese avontuur in Marseille. Mogen we ook nu een opvallende campagne verwachten? “Met zo’n affiche rekenen we sowieso al op een vol huis, afhankelijk van het resultaat uit de heenmatch. En eigenlijk rekenen we ook op een vol bezoekersvak. Kijk, de concrete aanpak van een campagne we nu volop aan het bespreken. Meer details kunnen we nog niet geven, want zelfs de precieze speeldata liggen nog niet vast.” In de kwartfinale ging Eupen met 0-1 voor de bijl. De club en haar voorzitter deden een enorme geste door de busreis naar Oost-België en matchtickets gratis beschikbaar te maken. 500 fans maakten de verre verplaatsing op een koude woensdagavond. “Nu Gent de tegenstander wordt, moeten we bekijken welke acties we kunnen ondernemen. Maar de afstand Oostende-Gent is wel makkelijker overbrugbaar. Maar het staat vast dat deze halve finale een hoogtepunt wordt voor alle fans”, besluit Keirsebilck.