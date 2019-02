Kusterfgoed werkt dit jaar rond kamperen aan de kust Leen Belpaeme

20 februari 2019

22u29 0 Oostende Kusterfgoed, de erfgoedcel van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge heeft een nieuwe bestuursploeg met Oostends schepen Bart Plasschaert als voorzitter. De erfgoedcel heeft heel wat plannen voor 2019.

De belangrijkste realisatie van Kusterfgoed in 2018 was de opstart van de Beeldbank Kusterfgoed. Ondertussen vind je meer dan 100 000 foto’s, prentbriefkaarten en andere erfgoedbeelden op beeldbankkusterfgoed.be. In 2019 is het de bedoeling om met een team van vrijwilligers fotocollecties van verenigingen en privépersonen op te sporen, te digitaliseren en online te plaatsen. Kusterfgoed wil deze zomer verder ook werken rond het thema ‘kamperen aan de kust’. Het kampeertoerisme is onlosmakelijk verbonden met de kust en brengt bij heel wat mensen dan ook nostalgische herinneringen naar boven. Via een boekje vol verhalen, een erfgoedkamp voor kinderen en een reminiscentie-activiteit in woonzorgcentra zet de erfgoedcel deze traditie in de kijker. Daarnaast wordt in 2019 het startschot gegeven voor het traject ‘Een jaar op het veld’. Tijdens dit traject zal een stuk grond met gras en tarwe op een traditionele manier verbouwd worden. Bovendien zullen via interviews en een praatcafé verhalen worden verzameld over het leven op het veld. Kusterfgoed wil dit jaar ook bijzondere aandacht schenken aan de registratie en conservatie van religieus erfgoed. Binnen het project ‘In Kannen en Kelken’ wordt het religieuze erfgoedveld in kaart gebracht, worden er vormingen georganiseerd en begeleidingstrajecten opgezet voor de opmaak van een religieuze erfgoedinventaris die ontsloten wordt via de erfgoeddatabank.

De nieuwe bestuursploeg bestaat uit Bart Plasschaert (schepen van Cultuur in Oostende), Rudi Cattrysse (schepen van Cultuur in De Haan), Isabelle Vincke (gemeenteraadslid in De Haan), Alfons Monte (schepen van Cultuur in Blankenberge), Philip Konings (gemeenteraadslid in Blankenberge), Leen Verstraete (gemeenteraadslid in Middelkerke) en Robin De Lille (gemeenteraadslid in Middelkerke).