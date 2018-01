Kustbaan weer open 20 januari 2018

02u45 0

De kustbaan tussen Oostende en Middelkerke is sinds gisteren 16 uur weer toegankelijk. De straat was sinds dinsdagnacht afgesloten vanwege de strakke wind en het opgehoopte zand. Ruimdiensten waren twee dagen in de weer met zand scheppen. (BBO)