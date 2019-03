Kustbaan afgesloten, kusttram vervangen door bussen over hele traject BBO

10 maart 2019

16u22 25 Oostende Door zandophopingen door de strakke wind is de kustbaan tussen Middelkerke en Oostende sinds deze middag afgesloten voor verkeer. Ook de kusttram rijdt niet meer sinds deze middag. Er zijn vervangbussen ingelegd over het hele traject.

“Omdat er opnieuw heel wat zand is opgehoopt op de kustbaan is besloten die af te sluiten tot de wind is gaan liggen en de diensten van Agentschap Wegen en Verkeer het zand hebben opgeruimd”, zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. Volgens De Lijn is het hele traject van de kusttram tussen Knokke en De Panne onderbroken. “Op sommige plaatsen ligt er te veel zand of takken op de sporen zodat de trams niet naar behoren kunnen rijden. De reizigers zouden weinig hinder ondervinden omdat er over het hele traject vervangbussen zijn ingelegd”, reageert De Lijn.