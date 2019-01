Kustbaan afgesloten door zandophopingen Bart Boterman

17 januari 2019

17u44 0 Oostende De kustbaan tussen Oostende en Middelkerke is sinds donderdag 14.45 uur afgesloten door zandophopingen. Dat meldt de Lokale Politie Oostende.

De strakke wind van over zee blaast het zand op de kustbaan. Na de middag begon de verkeerssituatie op de kustbaan te gevaarlijk te worden. De politie liet de straat afsluiten. Agentschap Wegen en Verkeer is op de hoogte. “Wij beginnen vrijdag om 8 uur met ruimen. Dat er regen valt, is in dit geval een goede zaak omdat het zand dan minder hard opwaait. Allicht is de baan vrijdag in de vooravond opnieuw vrij”, reageert Dirk Vanhuysse van Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorlopig is er voor de kusttram geen hinder gezien de sporen regelmatig worden vrijgemaakt met een speciaal tramstel.