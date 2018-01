Kustbaan afgesloten door zandophopingen 02u49 0

Oostende





De kustbaan tussen is sinds gisterenmorgen afgesloten door zandophopingen, een terugkerend fenomeen in de wintermaanden. Ook de sporen van kusttram hadden te lijden onder het zand. Een ruimtuig van De Lijn maakte de sporen vrij in de ochtend, maar het tramverkeer diende toch enkele uren over één spoor te rijden. Op de rijbaan waren bulldozers en kranen van Agentschap Wegen en Verkeer de hele dag in de weer om het zand weg te scheppen. Vandaag worden de werken voortgezet, want voor afgelopen nacht werd opnieuw opwaaiend zand voorspeld. Wanneer de kustbaan terug toegankelijk wordt is nog niet duidelijk. (BBO)