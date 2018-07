Kurso is geopend in Kursaal van Oostende 14 juli 2018

De horecazaak onderaan het Kursaal heeft opnieuw zijn deuren geopend met als naam Kurso.





Ook de voormalige Ostend Queen, op de bovenste verdieping met een indrukwekkend zicht op zee, krijgt de naam Kurso mee en zal kunnen geboekt worden voor evenementen en seminaries. De horecazaken stonden enkele maanden leeg, maar worden tijdens de zomer opnieuw volop gebruikt. De uitbating is in handen van de groep 3Square met Filip Derveaux. Hij was tot voor kort actief bij Coeur Catering in Gent. De brasserie op de benedenverdieping kreeg al een frisse nieuwe look met groentinten en opvallende verlichting.





De eerste maanden gaat het om een pop-up. "Na de zomer wordt de horecazaak dan grondig onder handen genomen." De bedoeling is om de keuken en de bar aan te pakken. "Bij Kurso willen we bezoekers het gevoel geven dat je in het huis van een lokale inwoner eet. De keuken is een mix van traditionele smaken, maar met een moderne twist die zeker je eetervaring zal verbeteren."





(LBB)