Kursaal wil erfgoedwaarde nog meer uitspelen Leen Belpaeme

27 februari 2019

20u07 0 Oostende Het Kursaal is opgenomen als één van de ‘Flanders Heritage Venues’ van Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse Overheid maakt hiervoor 3 miljoen euro vrij voor de begeleiding van in totaal 17 locaties.

Kursaal Oostende zet in op erfgoedbeleving als meetinglocatie. Burgemeester Bart Tommelein is als nieuwe voorzitter van vzw Kursaal Oostende opgetogen dat het iconische gebouw uit de jaren vijftig geselecteerd werd door Toerisme Vlaanderen om mee te stappen in het prestigieuze begeleidingstraject. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte in de Plantentuin van Meise de deelnemers bekend. Het Kursaal kwam daar uit de bus als één van de elf extra locaties bovenop de zes bestaande. Het begeleidingstraject start in maart van dit jaar. Voor de toeristische sector zijn congressen een groeimarkt. Een congrestoerist geeft bovendien meer uit dan een gewone toerist, gemiddeld 230 euro per nacht, tegenover maximaal 147 euro voor een gewone toerist. “Zakenlui zijn gulle sponsors van onze economie. Het is een fantastische groeimarkt die we absoluut willen aanboren”, zegt minister Ben Weyts.

De vzw Kursaal Oostende heeft ondertussen haar nieuwe Raad van Bestuur samengesteld. De voorzitter wordt burgemeester Bart Tommelein. Ellen Distave blijft ondervoorzitter. Het Kursaal ontvangt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers met een heel divers aanbod van optredens, congressen, feesten en een jaarlijkse musical.