Kunstwerk om einde verbouwingen te vieren 22 juni 2018

In de nieuwe binnentuin van CKG Kapoentje werd een kunstwerk onthuld. De plaatsing van het werk is voor de vzw de kers op de taart na twee jaar intens verbouwen. Het kunstwerk werd speciaal voor de gelegenheid gecreëerd door kunstenares Gudrun Soens en stelt een echte 'kapoen' voor. CKG Kapoentje verhuisde in januari 2018 van de gebouwen in de Brabantstraat naar het gerenoveerde hotel 'Celtic' in de Langestraat. Beide gebouwen zijn aan elkaar verbonden en vormen samen de site 'Huis van het Kind Louisastraat'.





(LBB)