Kunstige kinderen baas in Mu.Zee 19 november 2018

Voor de zevende keer heeft de Vlaamse gemeenschap de 'Kunstendag voor kinderen' georganiseerd, en al evenveel keer nam Mu.Zee deel. Behalve de vleugels rond James Ensor en Leon Spilliaert was het museum vrij toegankelijk.





De focus lag op kinderen en gezinnen. Op verscheidene plaatsen in het gebouw, dus tussen de kunstwerken, werden activiteiten ingericht voor een creatieve dag. Zo konden kinderen zich amuseren in een 'photobooth', in de voetsporen treden van Raoul Servais en een animatiefilm maken, of even verpozen met een koekje en sapje. Er waren ook voorleesmomenten. Anderen leefden zich uit op papier, zoals de 4-jarige Jack Neels.





"Ik teken een coole raket, om rond de wereld te reizen", glundert de jongen. "Met deze 'Kunstendag voor kinderen' profileren we ons voor gezinnen", zegt Inne Gheeraert van Mu.Zee. "We mochten 300 kinderen en hun ouders verwelkomen. Op woensdag 26 december organiseren we een gezinsworkshop rond Ensor en op 2 januari rond Servais." Alle info: www.muzee.be. (TVA)