Kunstenaars na zoveelste vandalenstreek: "Om moedeloos van te worden" 22 augustus 2018

02u27 0 Oostende Vandalen hebben zondagnacht twee kunstwerken vernield langs de beeldenroute New Implementations in de Leopold II-laan en het Leopoldpark. Het werk van Oostends kunstenaar en curator Fred Maës werd in twee stukken gebroken.

"Het gaat om een beeld dat onderdeel is van de drieledige installatie 'Life means leaving traces behind (cancer)', een uitbeelding van een kankergezwel in polyester. Mijn werk werd in twee stukken gebroken en de stukken lagen enkele honderden meters verder, vlak bij het stadhuis. Dit maakt me echt boos", zegt Fred Maës. Ook het werk 'Affordable housing for contemporary masters' van Peter Defurne, directeur van de Oostendse kunstacademie, werd beschadigd. Het naambordje en een afgebroken ijzeren staaf werden ook vlak bij het stadhuis teruggevonden. Defurne reageert verslagen. "Ook tijdens de editie vorig jaar werd mijn kunstwerk gevandaliseerd. Echt waar, het is om moedeloos van te worden. Ik betwijfel of ik nog kunstwerken tentoon wil stellen in de Oostendse openbare ruimte. Er is geen respect."





De politie is een onderzoek gestart en bekijkt de camerabeelden. Peter Defurne zal zijn kunstwerk wel nog herstellen, want de tentoonstelling loopt nog tot 30 september. Het werk van Fred Maës is echter te beschadigd om nog op te lappen. "Ik houd echt mijn hart vast voor het North Sea Beer Festival komend weekend. En als er ooit nog een nieuwe editie van de beeldenroute komt, zal er extra beveiliging nodig zijn. Anders houd ik het ook voor bekeken", besluit Maës. (BBO)