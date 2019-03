Kuifje duikt op in Vuurtorenwijk: Escif klaar met tweede werk voor Crystal Ship Leen Belpaeme

29 maart 2019

18u53 0 Oostende De eerste kunstenaar die Oostende aandoet in kader van The Crystal Ship is ondertussen al terug naar huis vertrokken. Escif komt uit Valencia en wilde als jonge papa dan ook zo snel mogelijk terug naar zijn kroost, maar niet voor hij nog een tweede werk maakte in de Vuurtorenwijk.

Escif voorzag eerder al een gevel in het Westerkwartier van een portret van een wit hondje. De street artist staat bekend voor zijn politieke werken, maar is met dit werk vooral kritisch voor zichzelf. Hij ging ook aan de slag in de Vuurtorenwijk op de hoek van de Voorhavenlaan en de Eduard Hammanstraat. De gevel van de apotheek werd lange tijd ontsierd door graffiti maar voortaan kunnen wijkbewoners en voorbijgangers genieten van een muurschilderij van Kuifje en Bobby. Er zijn weliswaar geen lijnen voorzien of no borders. Dat kan je zowel letterlijk nemen of het kan verwijzen naar de gesloten grenzen politiek en de problemen met de Brexit. De kunstenaar wil dat de toeschouwers er vooral zelf een betekenis aan geven. Nu is het opnieuw een weekje wachten vooraleer er nog meer nieuwe werken zullen verschijnen in het straatbeeld. Er zullen ook vier werken overschilderd worden. Liefhebbers hebben dus nog een week de tijd om afscheid te nemen van de werken in de Blauwkasteelstraat 1 , de Guldensporenlaan 2, de Christinastraat aan Tearoom Georges en aan het Ensorinstituut (de vaas).