Krijgen duinen vrij spel op Kustweg? 24 februari 2018

02u40 0

Krijgen de duinen binnenkort vrij spel langs de Kustweg? Bij storm is de baan tussen Oostende, Raversijde en Middelkerke bedekt met zand, wordt ze afgesloten en loopt de kusttram vertraging op. De vzw Natuurpunt meent dat de baan verlegd of ondertunneld kan worden, in het kader van kustverdediging. "We hebben een resem ideeën om de kust op een natuurlijke wijze te beschermen, zoals duinen voor de dijk en de ondertunneling of verlegging van de Kustweg", stelt beleidsmedewerker Krien Hansen. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening onderzoekt de kwestie. Het Agentschap Wegen en Verkeer, verantwoordelijk voor de baan, is verrast door het voorstel. "Wij zijn hier niet van op de hoogte. Een tunnel aanbrengen of de weg verleggen, is absoluut niet evident." Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) is voor een verduining van de Kustweg. "De weg zou verdwijnen en het bouwen van een tunnel aan de tramsporen is de goedkoopste oplossing voor de tram. De extra verkeersstroom op de Nieuwpoortsesteenweg moeten we dan wel bekijken." (TVA)