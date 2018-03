Krijgen dealende ouders laatste kans? ADVOCATEN VRAGEN UITGESTELDE STRAF MET LANGDURIGE OPNAME JELLE HOUWEN

09 maart 2018

02u34 0 Oostende "Ze willen écht werken aan hun probleem, maar kunnen dat niet in de cel. Geef hen dus een uitgestelde celstraf, waarbij ze bij hun vrijlating meteen langdurig opgenomen worden. De advocaten van het Oostendse ouderpaar dat dealde met een 2-jarige dochtertje op de achterbank, hopen op een laatste kans van de rechter.

"Kotsmisselijk" werd de strafrechter naar eigen zeggen van de feiten. In oktober hadden S.R. (38) en haar oudere vriend D.D. zich al moeten verantwoorden voor het dealen van cocaïne, heroïne, speed, xtc en cannabis. Ze werden toevallig betrapt toen ze een tiener oppikten aan de schoolpoort en hem vijf gram heroïne verkochten. Toen de agenten in de auto van D.D. keken, zagen de jongste dochter - van toen 2 jaar - op de achterbank zitten. De procureur eiste in oktober 3 jaar cel. "Máár drie jaar?!", repliceerde de rechter meteen. "Dat is echt wel het minimum. Ik word moedeloos van mensen als jullie. Ik kots er van. Jullie zijn niks meer dan twee grote smeerlappen." Toen de rechter een vonnis wou vellen in november, waarbij de ouders ook een verbeurdverklaring van 23.320 euro riskeerden, bleek het duo opnieuw gearresteerd voor een nieuwe zaak. Toen waren in Rotterdam twee Marokkaanse dealers opgepakt, die meer dan 100 klanten hadden.





Vijf jaar cel

Twee van hen waren D.D. en S.R. Ze zouden liefst 4,5 kilogram heroïne bij de twee Marokkanen gekocht hebben. Sindsdien zitten ze in voorhechtenis. "Ik vorder een jaar cel erbij en nog eens 50.000 euro verbeurdverklaring", sprak de procureur gisteren in de Brugse rechtbank. "Vier jaar in totaal? Dat is mild", stelde de rechter daarop. " Je weet het nu al: ik geef vijf jaar cel, en dat is nog mild. Ik kan tot tien jaar gaan."





De advocaten van het koppel probeerden de rechter ervan te overtuigen om een celstraf met uitstel uit te spreken. Tijdens een opname zouden de ouders zo aan hun drugsverslaving kunnen werken. "We weten dat u inwendig kookt door deze mensen en hen absoluut geen gunsten wil geven", pleitten Yen Buytaert en Jan Dekersgieter. "Maar de hoeveelheid gedealde drugs is fel overdreven. We vragen u om hen de celstraf met uitstel te geven, op voorwaarde dat ze meteen residentieel langdurig opgenomen worden, maar geen dag vrijkomen. Zij willen écht werken aan hun probleem, maar kunnen dat niet in de cel."





Kinderen geplaatst

Hun twee kinderen, die nu geplaatst zijn, kunnen ze tijdens de langdurige opname niet zien. De rechter wees erop dat de ouders toch het risico namen om hun kinderen kwijt te spelen. "Zelfs dat kon jullie niet overtuigen te stoppen, ik sta heel sceptisch tegenover die opname", besloot de rechter. Niettemin beval ze om een justitieassistent te laten langsgaan in de gevangenis, wat erg uitzonderlijk is, om de haalbaarheid van een opname te laten onderzoeken. Tegen 3 mei moet blijken of dat mogelijk is.