KRC Genk-supporter veroordeeld voor slagen aan twee stewards van KV Oostende Siebe De Voogt

07 december 2018

14u50 0 Oostende Een supporter van KRC Genk is vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank veroordeeld voor slagen en verwondingen aan twee stewards van KV Oostende. Een tweede Limburgse fan werd vrijgesproken.

Het incident vond plaats tijdens de barragematch voor Europees voetbal in Oostende op 30 mei 2017. Een supporter van KVO liep na de match op het plein en jende de Genk-fans door te zwaaien met de cornervlag. Dat was niet naar de zin van D.S. en V.P. uit Genk. D.S. sprong zelf op het veld en wilde de KVO-supporter te lijf gaan, maar werd tegengehouden door een steward. Die laatste incasseerde echter vijf rake vuistslagen in het gezicht en was 26 dagen werkonbekwaam. Een tweede steward raakte eveneens gewond en was 9 dagen werkonbekwaam. V.P. schoot zijn medesupporter te hulp, maar deelde volgens de rechtbank geen slagen uit. Hij werd dan ook vrijgesproken.

D.S. kreeg een werkstraf van 80 uren en 6 maanden stadionverbod. Eerder legde de Voetbalcel hem al 36 maanden stadionverbod op. De twee stewards stelden zich burgerlijke partij en kregen elk 1.600 euro schadevergoeding.