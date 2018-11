Koudste escape room komt naar Kerstmarkt 06 november 2018

Puzzle Escape Rooms en Winter in Het Park slaan deze winter de handen in elkaar. Bezoekers van de Kerstmarkt in Oostende zullen worden uitgedaagd om de koudste escape room ter wereld te spelen in -5°C. Het concept van een escape room bestaat erin dat een groep wordt opgesloten en dat je binnen een bepaalde tijd moet proberen te ontsnappen door opdrachten of raadsels op te lossen. Bij deze speciale escape room krijg je 20 minuten de tijd om de verloren cadeautjeslijst in de koude werkplaats van de kerstman te vinden. Dit dus bij 5 graden onder nul. Warm kleden is de boodschap of heel erg snel ontsnappen is nog beter. "We bouwen de escape room volledig zelf met een eigen koelinstallatie in het Leopoldpark achter het bloemenuurwerk bovenaan de trap. We zullen er een kleine bar bij voorzien zodat mensen snel wat kunnen opwarmen, maar het zal echt belangrijk zijn dat ze warme kleren meebrengen", vertelt Cédric Heugue van Puzzle.





Iedereen kan zich inschrijven. De escape room is open vanaf vrijdag 30 november tot en met zondag 6 januari, telkens tussen 13 en 23.30 uur. Je betaalt 10 euro per persoon. Reserveren kan vanaf maandag 19 november op: www.puzzleescaperooms.be/nl/kamers (LBB)