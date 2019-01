Kopstoot aan kok door plaatsgebrek in Den Artiest JHM

Enkel omdat er geen plaats meer was voor hij en zijn gezelschap trakteerde een 41-jarige Oostendenaar de chef-kok van restaurant Den Artiest op 11 november 2017 op een kopstoot. C.C. en zijn gezelschap waren het restaurant binnengegaan maar werden door de grote drukte niet meteen geholpen. “Daarna werden ze naar boven gestuurd omdat er daar nog plaats was maar dat bleek niet het geval”, sprak de procureur. “Toen ze terug beneden waren reageerde C.C. meteen erg agressief en trakteerde hij de chef-kok op een kopstoot. Daarna slingerde hij hem nog racistische verwijten naar het hoofd. De man zegt dat hij zich enkel wou verdedigen omdat de kok een glas vast had maar de camerabeelden spreken dat tegen.” De man riskeert nu een celstraf. Kok A. was geen burgerlijke partij. Vonnis op 19 februari.