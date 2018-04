Koppels kunnen geloften hernieuwen 06 april 2018

02u49 0

Net als vorig jaar geeft het Oostendse Stadsbestuur de mogelijkheid aan koppels om hun huwelijksgeloften te hernieuwen op het Wapenplein. Dit jaar vindt de ceremonie plaats op zondag 17 juni om 11 uur. Na de ceremonie zullen de koppels de mogelijkheid hebben om hun huwelijksfoto te 'hernieuwen'. "Nieuw dit jaar is dat de koppels bij inschrijving een originele foto van hun huwelijksdag kunnen meesturen. Met deze foto's doen we dan iets leuks de dag van het evenement", vertelt schepen Martine Lesaffre (Open Vld). Nadien kan men opnieuw terecht bij de horecazaken op het Wapenplein. Zij bieden een aangepast menu en/of aperitief met hapje. Koppels die interesse hebben kunnen zich vanaf inschrijven via de website www.oostende.be/jaikwil of telefonisch 059/25 81 75. Elk koppel ontvangt 10 papieren uitnodigingen om te bezorgen aan familieleden of vrienden. (LBB)