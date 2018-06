Koppels geven elkaar voor tweede keer jawoord 18 juni 2018

25 koppels hebben afgelopen weekend hun huwelijksgeloften vernieuwd tijdens een speciale ceremonie op het Wapenplein in Oostende.





Tijdens de eerste editie vorig jaar namen 64 koppels deel aan het initiatief van schepen van Burgerlijke Stand Martine Lesaffre (Open Vld).





Het Wapenplein kreeg voor de gelegenheid een romantische aankleding met onder andere originele foto's van de huwelijksdag van de koppels. De geliefden, waarvan sommige opnieuw in hun oorspronkelijke trouwkleren, liepen over de rode loper naar de kiosk. Ze mochten elkaar opnieuw het jawoord geven om hun liefde nadien te bezegelen met een zoen.





Na de ceremonie konden de koppels hun huwelijksfoto nog hernieuwen. (LBB)