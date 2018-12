Koppel vindt schorpioen bij verhuis naar nieuw appartement Bart Boterman

14 december 2018

17u35 1 Oostende Een koppel uit Oostende keek woensdag nogal raar op tijdens hun verhuis. Met hun bananendozen aangekomen in hun nieuw appartement, kwam er plots een schorpioen tevoorschijn. Ze wisten niet wat te doen en belden uit paniek de brandweer.

De pompiers hadden uiteindelijk weinig moeite met het vangen van het diertje, slechts anderhalve centimeter lang. De kleine schorpioen werd overgebracht naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. Daar vond men SOS Reptiel in Zuienkerke meer geschikt om het diertje op te vangen dus werd het nogmaals overgebracht.

“Het gaat om een Oost-Europese schorpioen. De soort wordt tot 3 centimeter lang. Hoewel deze soort de laatste jaren heel af en toe in ons land opduikt, is dit voorlopig het enige exemplaar dat in West-Vlaanderen is aangetroffen. De vorige werden allemaal in Oost-Vlaanderen gevonden”, zegt Mario Goes van het reptielenasiel. Hij vermoedt dat de dieren met een transport meereizen.

Giftig?

“We moesten bij SOS Reptiel toch even binnensmonds lachen toen we hoorden dat de mensen de brandweer hebben gebeld voor deze schorpioen. Die is namelijk compleet ongevaarlijk en niet giftig. Maar achteraf gezien hebben ze toch de juiste beslissing gemaakt. Want wie niets van schorpioenen kent, kan nooit zeker zijn of het een giftig exemplaar is”, getuigt Goes.

Hoe het diertje in het appartement terecht kwam, kan hij enkel naar gissen. De dieren zijn niet aangepast aan temperaturen rond het vriespunt en kunnen in de winter normaal gezien niet overleven in ons land. “Maar misschien beginnen de schorpioenen zich aan te passen of vond dit kleintje onderdak in de vorige woonst van het koppel en is het mee verhuisd in een doos. Dat de schorpioen uit een terrarium zou gekropen zijn, lijkt me eerder onwaarschijnlijk. Maar het is niet uit te sluiten. We zullen het nooit weten”, aldus Goes.

De schorpioen blijft nog even bij SOS Reptiel en zal wellicht worden geadopteerd door een schorpioenenhouder met wie SOS Reptiel samenwerkt.