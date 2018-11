Koppel veroordeeld voor diefstallen in bijzijn van hun baby 15 november 2018

02u23 0

Een koppel uit Oekraïne heeft in de Brugse rechtbank 8 maanden cel gekregen voor drie winkeldiefstallen in Oostende. De man en vrouw moeten ook een geldboete van 800 euro betalen. De man en vrouw gingen erg vernuftig te werk en gebruikten hun kindje van één jaar om hun praktijken te verbergen. Op 17 juli betrapte de winkeldetective van de Zara de dieven op heterdaad. Hij zag hoe de man spullen in de buggy verborg, terwijl zijn vrouw op de uitkijk stond. "De beklaagden gebruikten de buggy om de beveiliging te kraken", sprak de procureur. "Ze werden even verderop geklist en bleken ook in aanmerking te komen voor diefstallen in een apotheek en de Inno." In de kinderwagen troffen de agenten twee broeken aan, twee zomerbrillen, een herenjas, een blazer, een trui en een kleedje. Het koppel kwam niet opdagen op hun proces. Ze verblijven momenteel in een asielcentrum. (SDVO)