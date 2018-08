Koppel uit zee gered in onbewaakte zone 09 augustus 2018

In Oostende hebben de strandredders gisteren rond 17 uur twee mensen uit zee gered vlak bij de oostelijke strekdam. Volgens hoofdredder Jonathan De Vos waren de twee in zee gegaan in een onbewaakte zone op de oosteroever. "Door de sterke zuidwestelijke stroming dreven ze af, langs de strekdam richting de vaargeul. Ze konden niet op eigen houtje terugzwemmen en zaten in de problemen", zegt Devos. Het waren alerte wandelaars die de hulpdiensten verwittigden. Ook politie, brandweer, een ziekenwagen en het ORKA-reddingsschip rukten uit. "Wij waren als eerste ter plaatse met onze reddingsboten en konden hen snel uit het water vissen. Het ging om een koppel van eind de twintig. Ze verkeerden in goede gezondheid", aldus Devos. Ze werden op het strand afgezet. "We hebben hen nog duidelijk gemaakt dat ze niet mogen zwemmen in onbewaakte zones. Waar ze in zee gingen, is een zone voor watersporters. Niet voor niets mag je er niet zwemmen, de stroming is er hevig", besluit Devos. (BBO)