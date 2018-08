Koppel rijdt met auto van Koebrug 04 augustus 2018

Een koppel houdt lichte verwondingen, maar vooral een nat pak over aan hun avontuur in de Zandvoordestraat in Zandvoorde donderdagavond. Aan de Konterdam, richting Zandvoorde, misrekende de bestuurder zich rond 23.30 uur, naar verluidt tijdens een hevige discussie, en reed hij met zijn BMW de Koebrug af. De auto tolde even in het rond en belandde in het water van de Gouwelozekreek, naast het brugje. De wagen begon meteen te zinken in het diepe water. Het koppel kon niet uit de wagen ontsnappen en moest wachten tot de brandweer ter plaatse was. Ze werden door de duikers van de brandweer van Oostende uit hun wagen gehaald en raakten slechts lichtgewond. Ze werden wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten dat al snel weer verlaten. Hun wagen zat wel bijna volledig onder water. De duikers van de brandweer verleenden nog assistentie aan de takelaar om de wagen in het water vast te kunnen maken en op het droge te krijgen. Dat klusje nam nog enige tijd in beslag. De BMW is vermoedelijk rijp voor de schroothoop. De wagen stond namelijk volledig onder water en het schuifdak van de wagen stond ook open. De bestuurder legde een negatieve ademtest af. (JHM)