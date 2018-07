Koppel opgelicht: gehuurd appartement bestaat niet 24 juli 2018

02u31 0

Een koppel dertigers uit Holsbeek ontdekten zondagavond dat ze het slachtoffer waren geworden van oplichting toen ze op zoek waren naar een appartement in Oostende dat ze boekten via tweedehands.be. Volgens commissaris Carlo Smits bleek het opgegeven adres in de Schaafstraat niet te bestaan. Ze hadden 350 euro voor enkele overnachtingen betaald, maar dat ging dus niet door. De politie is een onderzoek gestart. Eerder deze vakantie waren er in Oostende nog een vijftal dergelijke gevallen van oplichting.





(BBO)