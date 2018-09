Koppel naar rechter voor dodelijke dosis fentanyl 05 september 2018

Een koppel uit Oostende is door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de drugsdood van een 33-jarige moeder. Het lichaam van Franja V. werd op 9 april teruggevonden in een pand langs de Sint-Paulusstraat. De vrouw kwam om het leven door het inhaleren van de gassen van een pleister met fentanyl: een krachtig pijnstillend geneesmiddel. Oostendenaar Mike D., die Franja V. kende uit het drugsmilieu, vertelde wat er gebeurd was aan een begeleidster van het afkickcentrum MSOC. Hij zou het slachtoffer al enige tijd voordien hebben zien liggen, maar belde toen niet de hulpdiensten. Korte tijd nadien werd ook zijn vriendin Bo H. opgepakt. Het koppel moet zich binnen een drietal weken verantwoorden voor schuldig verzuim en het leveren van de fentanylpleisters. Allebei ontkennen ze dat laatste. (SDVO)