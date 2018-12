Koppel krijgt 30 maanden cel voor drugsdood van moeder Siebe De Voogt

10 december 2018



Een koppel uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor de drugsdood van een 33-jarige vrouw dit voorjaar. Het slachtoffer werd zelf voor 4/5de verantwoordelijk gesteld.

Het levenloze lichaam van Franja V. werd op 9 april teruggevonden in een kraakpand langs de Sint-Paulusstraat in Oostende. Het was een medewerker van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MSOC) die de politie verwittigde, nadat hij was ingelicht door twee patiënten. Mike D. (30) en Bo H. (30) hadden Franja V. nochtans al dagen daarvoor in het pand zien liggen. “De woensdag en vrijdag waren ze er al geweest”, sprak de procureur. “Beiden verklaarden dat ze door hun verleden de hulpdiensten niet durfden te bellen. Volgens hen was het toch al te laat. Dat is onbegrijpelijk. Eén telefoontje had misschien volstaan om het leven van Franja te redden.” Rond het lichaam van de vrouw trof de politie liefst 39 verpakkingen aan van Durogesic, een sterke pijnstillende pleister die fentanyl bevat. V. bleek te zijn omgekomen door een overdosis van het goedje. “De twee beklaagden kochten dit voorjaar liefst 1.130 van die pleisters aan. Dat kon onmogelijk voor eigen gebruik zijn.” De advocaten van H. en D. gaven toe dat hun cliënten schuldig zijn aan schuldig verzuim. “We betwisten wel de levering van de pleisters”, klonk het. “De dosering klopt niet met wat zij namen. Bovendien kon de afkomst van 17 verpakkingen niet achterhaald worden.” Toch achtte de rechtbank D. en H. maandagmorgen verantwoordelijk voor de dood van Franja, ware het slechts voor 1/5de. Aan de 12-jarige dochter van de vrouw moeten ze voorlopig een schadevergoeding van 200 euro betalen. De moeder kreeg zo’n 2.000 euro toegekend, terwijl de echtgenoot 200 euro krijgt.