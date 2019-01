Koppel heroïnedealers uit Oostende veroordeeld in beroep Jeffrey Dujardin

16 januari 2019

Een koppel uit Oostende kreeg woensdag in het Gentse hof van beroep hun straf te horen voor grootschalige heroïnehandel. In eerste aanleg kreeg Mike V. 6 jaar cel, zijn vriendin Theresa D. 39 maanden. In het hof van beroep bleek dat V. niet tijdig beroep had ingediend, waardoor zijn celstraf van 6 jaar effectief blijft. Zijn vriendin kreeg nog een kans van het hof. Zij heeft een gevangenisstraf van 39 maanden met probatie-uitstel gekregen. Het koppel verkocht minstens 3,2 kilo in de kuststad. Eind 2017 werd hij betrapt toen hij met de trein vanuit Rotterdam kwam en 100 gram heroïne in zijn anus had gestopt. Het zoveelste drugsfeit op zijn strafblad, hij verloor al twee broers aan heroïne.