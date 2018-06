Koppel betrapt met heroïne in edele delen 14 juni 2018

Een koppel dertigers uit Oostende werd eergisteren bijzonder zwaar gestraft voor een jarenlange heroïnehandel. Het koppel verkocht in totaal 3.6 kilogram van de harddrugs. Aangezien beiden moeten rondkomen met een ziekte-uitkering van samen 2.100 euro trok de politie op onderzoek. Op 5 december werd de man opgewacht in het station van Oostende. Hij kwam net van Rotterdam en had liefst 100 gram heroïne anaal opgestoken. Ook zijn vriendin werd betrapt op de trein. Zij had de drugs eveneens verborgen op een intieme plaats. Zij kreeg 39 maanden cel, haar vriend kreeg 6 jaar effectief. De man heeft nog heel wat straffen lopen en verdwijnt voor jaren achter de tralies. In totaal moeten ze ook 46.120 euro drugsgeld terugbetalen.





(JHM)