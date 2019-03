Koper van tweedehands gsm loopt weg zonder betalen JHM

02 maart 2019

18u13 0

Een man uit Oostende werd vrijdagavond opgelicht nadat hij zijn GSM te koop had aangeboden via een tweedehandszoekertjessite. De man en de koper hadden afgesproken rond 20.30 uur in de Overvloedstraat in Oostende. Toen hij de GSM aan de koper overhandigde liep die plots weg met het toestel zonder te betalen. Door onderzoek van de politie en de beschrijving van de dader kon de politie vrij snel een verdachte vatten. Er werd een PV opgesteld wegens oplichting en diefstal.