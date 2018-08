Koop eens stukje dierenasiel ORIGINELE ACTIE OM NIEUWBOUW TE BEKOSTIGEN LEEN BELPAEME

24 augustus 2018

02u33 0 Oostende Is het dierenasiel in Oostende te koop? De borden suggereren van wel, maar het gaat om een campagne om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuw asiel naast het huidige gebouw. Via een webshop kunnen sponsors een baksteen, een raam of een deur kopen.

"Nee, er komen geen appartementen in het Maria Hendrikapark in Oostende", voorzitter Fabrice Goffin kan de buurtbewoners geruststellen. Wel is de crowdfunding voor een nieuw dierenasiel nu officieel op gang getrapt. De teller staat nu al op 42.310 euro. Een mooie som voor de campagne goed en wel gestart is, maar er is nog heel wat steun nodig om tot 600.000 euro te komen. Daarom werd er een originele campagne uitgewerkt.





"We wilden geen traditionele crowdfunding, daarom zullen we alle onderdelen van het nieuwe asiel apart verkopen. Iedereen kan bijvoorbeeld bouwstenen kopen bij lokale handelaars. Zij kunnen displays plaatsen met kleine baksteentjes. Zelf betaalt de handelaar 200 euro en hij kan die som terugkrijgen door de steentjes te verkopen aan 5 euro per stuk. Daarnaast hebben we ook een webshop waarop je zowel een stoel, een vierkante meter dak of een raam kan kopen", licht voorzitter Fabrice Goffin toe. Een stoel kost zo'n 50 euro, een stukje dak 100 euro, voor een leslokaal tel je 3.000 euro neer. Als het asiel klaar is zal je in het lokaal of op het raam kunnen lezen wie de sponsor is. "We hebben ook een rekeningnummer waarop mensen kunnen storten. Het geld dat daarop komt, is enkel bedoeld voor de nieuwbouw. We hebben ook al met retailers in dierenvoeding overlegd om speciale stickers te voorzien op zakken met dierenvoeding. Op de stickers vragen we de mensen om te steunen. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro."





Het nieuwe gebouw komt naast het huidige asiel. De oude gebouwen blijven in gebruik tot de nieuwbouw klaar is, maar worden daarna afgebroken. "Het asiel momenteel volledig volzet, dus sluiten is geen optie."





Stad draagt steentje bij

Het nieuwe gebouw zou zo'n 1,1 miljoen euro kosten. Voor elke euro die het asiel inzamelt, zal de stad één euro bijleggen met een maximumbedrag van 500.000 euro. "We hebben onszelf in totaal 24 maanden gegeven om het geld in te zamelen. We willen daarna ook meteen starten met de eerste werken", zegt Goffin. Wie graag een stukje van het asiel koopt of sponsort kan terecht op de website van de actie www.dierenasieltekoop.be.