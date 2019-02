Konterdamkaai vanaf 4 maart enkele weken onderbroken voor autoverkeer Timmy Van Assche

23 februari 2019

08u40 0 Oostende Op maandag 4 maart start de volgende fase in de werken aan de Konterdamkaai. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Fietsers kunnen terug gebruik maken van het fietspad in beide richtingen.

De rijbaan van de Konterdamkaai wordt afgesloten voor het verkeer vanaf het Van Glabbekeplein tot en met het kruispunt met de Berthe Tratsaertstraat, waar onder meer een hockeyveld ligt. “Bezoekers kunnen het AZ Damiaan bereiken via de Gouwelozestraat. Leveranciers, personeelsleden en mensen die spoeddienst nodig hebben, kunnen het ziekenhuis bereiken via het Van Glabbekeplein”, laat de dienst openbare werken weten. De Berthe Tratsaertstraat kan je enkel bereiken via de doorgang bij het AZ Damiaan. Het fietspad langs de Konterdamkaai is opnieuw berijdbaar in beide richtingen. De aannemer verwacht dat de werken tegen 12 april achter de rug zullen zijn.