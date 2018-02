Kondig je activiteit aan op Radio Noordzee 28 februari 2018

02u47 0 Oostende Het nieuwe radiostation Radio Noordzee is sinds vorige week te beluisteren op 105 FM van De Haan en Westende tot in Ichtegem.

De radiozender wil naast muziek uit de jaren 70, 80 en 90 vooral inzetten op lokaal nieuws. Er is elk uur nieuws uit de regio. Elk half uur zijn er interviews en worden er activiteiten voorgesteld. Verenigingen zullen ook hun activiteiten kunnen aankondigen op Radio Noordzee.'s Avonds houdt Radio Noordzee het rustig met lovesongs, ballads en luisterliedjes. Maandagavond was de Oostendse gemeenteraad trouwens live te horen op 105 FM. "Een traditie die we willen voortzetten", zegt Edwin Fontaine. Hij wordt bijgestaan door nog een viertal mensen. (LBB)