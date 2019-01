Komt de extra ferrylijn met Ramsgate er nu aan? Leen Belpaeme

03 januari 2019

19u03 0 Oostende De Britse overheid heeft een contract van 13,8 miljoen pond afgesloten met Seaborne Freight om de ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate te installeren. Goed nieuws dat de ferrylijn er eindelijk zou komen in Oostende, maar tegelijkertijd worden er in Groot-Brittannië net vragen gesteld bij Seaborne Freight.

Het Britse ministerie van Transport heeft 107 miljoen pond uitgetrokken om de verwachte druk op Dover bij een harde brexit op 29 maart te verminderen. Bij een harde brexit is de kans groot dat vrachtwagens tot 45 minuten nodig hebben om aan de strenge douaneverplichtingen te voldoen. Dat kan in Dover tot gigantische files leiden. De ferrydienst tussen Oostende en Ramsgate kan een oplossing bieden. Alleen werd de datum waarop de lijn van start zou gaan al heel vaak opgeschoven. In de Britse kranten wordt nu gesproken over een mogelijke opstart eind maart. Burgemeester Bart Tommelein lijkt ook voorzichtiger dan zijn voorganger en eist financiële garanties voor de start. “Wij weten dat en staan daar positief tegenover. Maar we willen duidelijke garanties op het economische vlak, op het financiële vlak maar ook rond veiligheid”, aldus Tommelein.

Uit de overdrachtsnota die Johan Vande Lanotte aan zijn opvolgers bezorgde blijkt dat de maatschappij de nodige financiële waarborgen zou kunnen geven. Zo zijn de initiatiefnemers bereid een bankwaarborg van 1 miljoen euro te voorzien . “In het ontwerp van overeenkomst is voorzien dat - in geval deze bankwaarborg niet tijdig uitgevoerd wordt, de haven de overeenkomst éénzijdig kan ontbinden. De initiatiefnemers hebben zich bereid verklaard zelf belangrijke beveiligingswerken uit te voeren, waardoor de initiële investering van de haven sterk gereduceerd wordt. Het business plan is door de haven grondig geanalyseerd en correct bevonden.”

In Ramsgate wordt de geloofwaardigheid van Seaborne Freight nochtans in vraag gesteld. Paul Messenger, een conservatieve politicus uit Ramsgate, vroeg zich op de BBC af of de overheid wel voldoende ‘checks’ op Seaborne heeft uitgevoerd. “Seaborne heeft geen schepen, heeft nooit aan trucktransport gedaan en heeft geen enkele ervaring om zo’n dienst op te starten.” Messenger vraagt zich ook af hoe Ramsgate die nieuwe ferrylijnen zal opvangen, want veel aanlegplaatsen heeft de haven niet.

Wat de veiligheid in de haven van Oostende betreft zijn nog heel wat maatregelen nodig, zo blijkt ook uit de nota van Vande Lanotte. “De beveiliging van de site is in handen van Seaborne Freigth (SFL) die hiervoor een contract dient af te sluiten met een beveiligingsfirma. Elke truck die de terminal inkomt zal met een hond gecontroleerd worden. Een tweede check met hond zal gebeuren net vóór het oprijden op het schip. Er wordt een dubbele fencing voorzien, zoals dat ook in Calais gebeurd is. De kosten voor deze investering worden gedragen door SFL. Haven Oostende zal wel zelf investeren in een uitgebreid camerabewakingssysteem met beeldregistratie. Binnen de stedelijke politie zijn 10 inspecteurs extra aangeworven op kosten van de haven.” De maatregelen moeten nog concreet uitgevoerd worden.

Op 31 december werd alvast een bericht geplaatst op de website van de maatschappij dat ze in januari starten met aanwervingen.