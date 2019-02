Komiek Mohsin Abbas brengt eerste show van 40 minuten: “Grote stap naar avondvullende show”

Timmy Van Assche

01 februari 2019

17u40 0 Oostende Eethuis Amarant pakt uit met een leuke comedyavond en heeft daarbij een primeur te pakken. Komiek Mohsin Abbas brengt er voor het eerst zijn afgewerkte comedyshow van een volle veertig minuten – een grote stap richting ‘full show’. “Het komt erop neer om niet snel ‘jokes’ te vertellen, maar mensen te boeien met een verhaal”, vertelt Abbas.

Oostendenaar Mohsin Abbas (30) zit al een tijdje in de comedywereld. Zijn echte doorbraak kwam er in 2017 toen hij de publieksprijs van de Commeere Comedy Cup won. Vorig jaar nam hij ook deel aan De Humorklas van Radio 2. Na een reeks try-outs en voorprogramma’s komt hij nu voor het eerst met een ruime show op de proppen. In het Gistelse eethuis Amarant brengt Abbas veertig minuten onversneden comedy op zaterdag 9 februari. “Ik kreeg vorig jaar al de vraag van zaakvoerster Katelijne Vanderbeke om er een show te geven. Maar toen had ik maar een set van twintig minuten – goed voor een voorprogramma, niet voor een hele show – en was ik ook op reis. Nu passen alle puzzelstukjes netjes in elkaar.”

Grote stap

Mohsin heeft intussen een heel parcours afgelegd. “Vijf jaar terug kon ik comedy moeilijk combineren met m’n studies aan de universiteit. Na het behalen van mijn diploma en het vinden van een job, lag de weg naar de comedy open. Ik haalde mijn oude liefde opnieuw van onder het stof en wou m’n comedydroom najagen. Er is geen druk, want het is en blijft een passionele hobby. Om tot een set van veertig minuten te komen, heb ik de laatste twee jaar constant opgetreden. Alles begint bij vijf minuutjes, die dan worden opgetrokken naar tien en dan twintig minuten. Vanaf dan heb je al een goedgevuld voorprogramma, maar loert het gevaar. Ik noem het ‘de val van de twintig minuten’: als je het publiek niet lang genoeg kan boeien, val je door de mand. Het komt erop neer dat je niet snel verschillende ‘jokes’ na elkaar brengt, maar wel een verhaal vertelt en het publiek interesseert. Deze set van veertig minuten is een grote stap naar een avondvullende, full comedyshow van ruim een uur.”

Geen typische allochtonenhumor

“Ik heb gemerkt dat een publiek aanvoelt wanneer iets echt of volledig verzonnen is”, merkt Mohsin op. “Het ideale recept voor een geslaagde show is om zaken aan te halen die deel uitmaken van je leefwereld - met wat overdrijving uiteraard. Waarheid boeit het publiek meer dan volledige verzinsels. Tijdens mijn set heb ik het onder meer over mijn Pakistaanse roots, die voor een deel bepalen wie ik vandaag de dag ben. Ik heb het dan niet enkel over mijn Pakistaanse achtergrond, maar ook over Oostende. Bijna overal waar ik optreed, krijg ik dezelfde reactie: dat ik zeer Oostends praat. (lacht) Tjah, ik ben in Oostende opgegroeid, hé. Het is voornamelijk de bedoeling om het publiek te doen lachen, maar als ze appreciëren dat je met andere roots de taal machtig bent, is dat mooi meegenomen. Maar ik brengt niet de typische allochtonenhumor. Ik heb het ook over mijn studententijd in Gent waar ik ontspanning met inspanning heb afgewisseld. In het begin van mijn studies vooral ontspanning, op het einde kwam de inspanning net op tijd. Daar heeft mijn vrouw een groot aandeel in, met wie ik deze zomer nog in het huwelijksbootje ben gestapt.”

Liefde voor Oostende

Sinds dit jaar zetelt Mohsin als onafhankelijke Stadsmaker in de gemeenteraad van Oostende. En hij is ook actief bij Flanders Investment & Trade in Brussel. Hoe rijm je die twee functies met comedy? “Het zijn lange dagen, maar ik doe mijn werk enorm graag. Elke dag leer ik bij. Politiek bedrijf ik meestal ‘s avonds op werkdagen, terwijl comedyoptredens vooral in het weekend of op het einde van de werkweek in de agenda staan. Mijn dagen zitten dus goed vol. Maar mijn werk is mijn carrière en dat komt op de eerste plaats. Comedy is mijn hobby die ik met veel passie uitoefen. Politiek doe ik puur uit liefde voor Oostende. Er zijn uitdagingen waar ik denk een rol te kunnen in spelen. Tijdens de campagne werd er op de man gespeeld, maar mij hebben ze niet kunnen betrappen op een foutje. Mensen appreciëren eerlijkheid en dat zorgde ervoor dat ik nu in de gemeenteraad zit. Ik zal me dan ook met plezier op een positieve manier inzetten voor mijn stad. Werk, comedy en politiek zijn perfect combineerbaar zolang je ze alle drie doet met volle overtuiging.” Naast Mohsin Abbas kan je in Amarant diezelfde avond ook beatboxer Kjen Descheemaecker aan het werk zien. Het optreden in het eethuis, in de Kaaistraat 21, kadert in een comedyavond met tapas. Het event start om 19.30 uur. Info en reservaties: 0499/16.48.40. Mohsin Abbas boeken kan via www.bureaufauve.be.

