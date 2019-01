Komende zondag nieuwjaarsdrink op Wapenplein Timmy Van Assche

01 januari 2019

14u45 0 Oostende Zondag 6 januari zijn alle Oostendenaars welkom op het Wapenplein om samen te klinken op het nieuwe jaar.

Vanaf 11 uur is iedereen welkom voor een gratis warm of koud drankje. “We denken aan het milieu en werken daarom met herbruikbare bekers voor frisdrank, bier en wijn”, laat het stadsbestuur weten. “Je haalt eerst je herbruikbare beker aan de bekerchalet en betaalt 1 euro waarborg . Wie een lege beker na de receptie opnieuw afgeeft aan de bekerchalet, krijgt de waarborg terugbetaald.” Voor warme drankjes wordt gewerkt met recyclebare kartonnen bekers. Hiervoor wordt geen waarborg gevraagd. Er zijn ook muziekoptredens en straatanimatie voorzien. Bovendien is er een doventolk aanwezig.