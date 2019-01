Komedie Kateie brengt Robin Hoet op de planken Leen Belpaeme

11 januari 2019

09u21 0 Oostende Zaterdag 12 januari gaat de ticketverkoop van start voor de nieuwe theatervoorstelling ‘Robin Hoet’ van Komedie Kateie. De kaarten vliegen traditioneel snel de deur uit.

Het stuk gaat over Hertog Karel de Goede. Als hij zijn troepen naar Brugge stuurt om zijn broer bij te staan, blijft hij alleen met z’n gezin en enkele bedienden achter in zijn versterkte burcht. Al gauw sluipen er ‘s nachts geheimzinnige figuren door het kasteel en vreest de hertog voor zijn leven. Om zichzelf te beschermen wil hij zo snel mogelijk van zijn zoon een echte ridder maken. Maar er is een probleem. Althans voor de hertog, niet voor zijn zoon. De dochter van Karel en Margaretha schikt zich dan weer niet zo gemakkelijk naar hun wensen. Margaretha echter, houdt de touwtjes stevig in handen. En Robin Hoet? Die houdt van kasten. Regisseur en acteur Onno van Gelder jr. begeleidt Komedie Kateie en zorgt voor 10 opvoeringen pret, absurde situaties en onverwachte wendingen. Op de planken staan Michel De Wit, Wesley Van Rossen, Jacqueline Demeulemeester, Katie Laplasse, Krist’l Peersman, Thomas Pister, Kyran Raes, Jos Verhaeghe, Frank Jongbloet en Lies Vereecke. Op 12 januari kan je tussen 9 u en 13 u reserveren via 0496 05 62 65 voor de opvoeringen op 8, 9 en 10 februari, via 0493 02 96 71 voor de opvoeringen op 14, 15, 16 en 17 februari en via 0495 48 55 39 voor de opvoeringen op 21, 22 en 23 februari. Je kan ook terecht in Zaal Vuurtoren in de Thomas Vanloostraat 32. Vanaf 12 januari na 13 uur kan je enkel bestellen via 0496 05 62 65 voor alle voorstellingen.