Kom voetbalherinneringen ophalen tijdens nieuwe editie van ‘ASO-memories’ Timmy Van Assche

28 februari 2019

14u24 0 Oostende Voor de zesde keer organiseren de oud-gedienden van het vroegere AS Oostende een mooie reünie. “Deze bijeenkomst is uniek”, zegt René Menu, nu erevoorzitter van KV Oostende.

De ‘Association Sportive Ostendaise’ werd in 1911 opgericht, maar stond natuurlijk bekend als ASO of ‘den As’. De club voetbalde vanaf 1922 in de tweede afdeling en kreeg in 1937 de koninklijke titel. De naam van ASO werd veranderd in ‘Athletische Sportvereeniging Oostende Koninklijke Maatschappij’. In 1947 werd de spelling gewijzigd. Pas in 1969 werd ASO kampioen in tweede klasse, maar het verblijf in eerste klasse bleef beperkt tot één jaar. Een nieuwe promotie naar eerste werd in 1974 afgedwongen. In Na een nieuwe degradatie in 1977 kreeg de club het financieel moeilijk en in 1981 volgde de fusie met KVG Oostende - toen de grote rivaal - tot het huidige KV Oostende. De clubkleuren werden zoals bekend rood, geel en groen: een combinatie van de kleuren van ASO (rood en groen) en VGO (rood en geel).

“Unieke reünie”

Verschillende oud-spelers en coryfeeën organiseren al enkele jaren een leuke reünie: Willy Verhaeghe, René Menu, Paul Vranken, Reddy Demey, Roger De Jonghe, Willy Desmit, Jean Gyselen, Willy Demey, Jean-Pierre Janssens, Patrick Carrewyn en Kris en Marc Heddebauw. Velen onder hen zijn al een eind in de zestig jaar, maar toch vooral zeventig en tachtig jaar. “Ik vraag me af welke clubs in eerste klasse nog zo'n mooie bijeenkomst organiseren met zoveel bekende gezichten van weleer. Dat maakt van ASO-memories een unieke gebeurtenis”, vertelt René Menu, oud-voorzitter van ASO en nu erevoorzitter van KVO. “Na een rondvraag bij de deelnemers aan de vroegere ASO-memories opteerde de meerderheid om onze bijeenkomsten elk jaar te laten plaatsvinden. We worden namelijk allemaal een jaartje ouder, hé."

Hugo Broos als eregast

Geïnteresseerden mogen alvast vrijdag 22 maart in de agenda aanstippen. De bijeenkomst vindt plaats in het ‘business center’ van KVO in de Van Tyghemlaan. Om 18.30 uur staat een rondleiding in de Versluys Arena gepland, om 19 uur volgt een receptie. Eregast Hugo Broos neemt om 20 uur het woord en zal spreken over zijn voetbalcarrière en huidige functie binnen KVO. Om 20.30 schuift iedereen aan tafel voor een ‘mixed grill’-maaltijd met saladebar. Het hele gebeuren meemaken kost 50 euro. “Leuk detail: onder de aanwezigen worden twee waardebonnen van 100 euro verloot. En vanwege KVO krijgt iedereen twee kaartjes aangeboden voor een wedstrijd in play-off 2.” Inschrijven kan tot 15 maart via een storting op rekening BE13 3840 5215 2439 van Marc Heddebauw. Zet er zeker een mailadres of gsm-nummer bij. Meer info: 059/27.90.66, 059/32.52.40 of 0478/28.84.36.