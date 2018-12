Kom je zegje doen over de stationsomgeving Leen Belpaeme

05 december 2018

17u08 5 Oostende Op maandag 10 december van 13 tot 17 uur organiseert de stad Oostende -in samenwerking met experts van de Technische Universiteit Eindhoven- een inloopevenement voor alle gebruikers van de openbare ruimte rondom het station. De bedoeling is om inzicht en voorbeelden te krijgen van de fijne en minder fijne plekken in het gebied.

De omgeving van het station is momenteel in volle renovatie. Belangrijk onderdeel is de vervanging van de openbare verlichting. Daarbij zullen slimme sensoren toegevoegd worden aan de lichtmasten. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de verlichting automatisch aan te passen aan de gewenste intensiteit op ieder moment. De stad wil daarom graag de mening horen van de gebruikers en bezoekers van de openbare ruimte. “We willen begrijpen wat de omwonenden en bezoekers daar doen, wat ze graag na zonsondergang buiten zouden willen doen en waarom ze dat nu wel of niet fijn vinden om te doen. Ook horen we graag welke mogelijkheden ze zelf zien voor verbetering. Met die kennis en ervaringen kunnen oplossingen bedacht en gerealiseerd worden die relevant zijn voor de bewoners en voor de wijk.”