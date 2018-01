Kolossale funderingen op weg naar Baltische zee na bouw in Oostende 02u43 18 Foto LBB Baobarge verlaat de haven van Oostende. Oostende Gisteren verlieten twee kolossale betonnen funderingen de haven van Oostende richting Kriegers Flak, een windpark in de Baltische Zee. Ze werden geconstrueerd en vervoerd op de Baobarge, een ponton dat aan de REBO-terminal lag.

In mei 2017 begon de constructie van de twee grote funderingen (respectievelijk 10.000 ton en 8.000 ton). De terminal zal onmiddellijk terug ingenomen worden voor het volgende offshore wind project, Rentel.





Siemens neemt het terrein in voor de installatie van de 42 windturbines die op het Rentel-windpark komen op 40 kilometer vóór de Belgische kust. Er worden torenelementen en gondels aangeleverd. De roro-infrastructuur (roll-on-roll-off) werd daarom verzwaard tot 600 ton. Het tweede Belgische windpark in de pijplijn in Norther. Het volledige project wordt gecoördineerd vanuit Oostende. De projecten leveren ook werk op. Permanent werken zo'n 400 mensen in de sector. Voor de bouw van de Kriegers Flak funderingen waren continu 50 à 100 mensen actief op de site. Volledige projecten zoals Nobelwind of Rentel brengen telkens een 150 à 200 extra werkkrachten naar haven Oostende. (LBB)