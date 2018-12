Koksijdenaar Christophe Baert is nieuwe meesterkok Leen Belpaeme

05 december 2018

11u47 0 Oostende In het Kursaal van Oostende zijn 600 deelnemers opgedaagd voor de Grote Nacht van de 33 Masters of Belgium. Traditiegetrouw worden tijdens het banket ook nieuwe titels uitgedeeld door voorzitter Stéphane Buyens van Hostellerie Le Fox in De Panne.

Acht West-Vlaamse chefs zijn in de Orde opgenomen. Onder meer Jelle Devisch van Père et Mère uit Diksmuide en Sandrine Losfeld van De Tuin in Nieuwpoort horen daarbij. Zij kregen de titel van Toque Blanche en zijn de beloften om meesterkok te worden. Het is de op één na hoogste onderscheiding in de orde. De leden van de orde zetten zich onder meer in om te koken met lokale en seizoensgebonden producten. Om masterchef te worden, moet je een eigen zaak hebben en zelf in de keuken staan. Christophe Baert is een van de drie nieuwe masterchefs. Hij woont zowel in Koksijde als in Moeskroen, waar hij Domaine de la Blommerie leidt, een traiteurszaak met restaurant. “Ons vak is voortdurend in ontwikkeling, waardoor we elke dag mee moeten zijn met de jongste trends. Als cateringbedrijf staan we voor alles open. Het is hard werken, maar we doen het graag en leven er voor”, zegt de kersverse masterchef.