Koffiebar Familie Jansen weer open na opfriswerken 23 januari 2018

02u31 0 Oostende Koffiebar Familie Jansen in de Kapucijnenstraat, met zicht op het Mijnplein, is weer open. De afgelopen weken heeft de nieuwe uitbater, Jean Luc Bossuyt, de zaak in een fris kleedje gestopt. "Alles is vernieuwd, enkel de opvallende bar is gebleven", vertelt Jean Luc.

Gisteren was het al meteen gezellig druk en de lekkere koffie vloeide quasi zonder stoppen. "Ik had echt niet verwacht dat het al meteen zo druk ging zijn. Ik dacht rustig te kunnen beginnen. Het toont wel aan hoe bekend de koffiebar is", lacht Jean Luc tevreden. De Familie Jansen werd in september 2013 opgericht door Coby Avgoustakis en had meteen ontzettend veel succes. Een jaar later werd de koffiebar uitgeroepen tot de beste koffiebar van België. Begin dit jaar zocht Coby een nieuwe uitdaging en pakte Jean Luc Bossuyt, bekend van de Mangerie, de zaak over. "De kaart is uitgebreid en klanten kunnen genieten van nieuwe specialiteiten. Zo zijn er lattes met drie en zelfs vier lekkere laagjes, of huisbereide icetea van rode vruchten. En ik ben best fier op mijn chai latte. Die wordt niet met een poedertje gemaakt, maar met verse amandelmelk en met Indische theekruiden en specerijen. Ik verwen de klanten ook met zelfgebakken patisserie."





De Familie Jansen is open van 9 tot 17 uur en gesloten op woensdag en zondag. Iedereen is welkom. (TVA)