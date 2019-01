Koffie -en conceptwinkel Kabine opent tweede vestiging op Oosteroever Leen Belpaeme

24 januari 2019

15u25 0 Oostende Kabine, de family conceptstore en koffiebar uit Koksijde, opent in de zomer van 2019 een gloednieuwe winkel op de Oosteroever in Oostende. De Kabine komt in een nieuwbouw op de hoek van de Fortstraat en de Victorialaan. Groep Versluys lokte eerder ook al restaurant Marina naar Oosteroever.

“Het is van bij het begin een doel geweest om groter te denken. Meerdere winkels pasten perfect in dit plaatje, maar dat we na één jaar al onze tweede winkel zouden openen, dat was ook voor ons sneller dan verwacht. De nieuwe dynamiek die Oosteroever zal teweegbrengen, past perfect bij de look- en feel van ons concept. Dat de stad Oostende en Versluys Groep ons een voorstel deden, was ook voor ons een grote eer. We hebben dan ook geen seconde getwijfeld”, vertelt Eliza De Waele, zaakvoerder van Kabine. Bart Versluys is alvast enthousiast. “Eliza en Elwin hebben ons enorm gecharmeerd met hun positiviteit en vooruitstrevend winkelconcept. Vanuit Versluys Groep waren we dan ook onmiddellijk overtuigd van hun meerwaarde. De aanwezigheid van Kabine in Residentie Victoria is een win-win voor beide partijen.”