Koeien sturen verkeer in de war 26 mei 2018

Twee koeien hebben het verkeer langs de Torhoutsesteenweg in Oostende gisterenmorgen rond 7 uur grondig in de war gestuurd. De twee uitgebroken koeien bevonden zich op de rijbaan en dat veroorzaakte gevaarlijke toestanden voor bestuurders. De politie kwam ter plaatse, maar de koeien waren plots verdwenen. "Na wat zoekwerk werden dze aangetroffen aan de achterzijde van de Fiatgarage. We konden de eigenaar terugvinden dankzij de oormerken. De eigenaar is de dieren komen ophalen", zegt Franky Deckmyn van de lokale politie Oostende. (BBO)