Kluis gestolen 26 februari 2018

De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar de diefstal van een kluis in een tearoom in de Kapellestraat. De zaakvoerder merkte zaterdagochtend bij aankomst op dat er was ingebroken in de zaak. De buit bleef beperkt tot de kluis. Dat doet vermoeden dat de dader wist dat er geld aanwezig was. Volgens de eerste vaststellingen raakte de dief binnen met een valse sleutel. In de kluis zat een aanzienlijk bedrag geld. De zaakvoerder spreekt van de opbrengst van enkele dagen. (MMB)